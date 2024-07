In Zeitz fehlten jetzt an einem Verhandlungstag gleich drei Angeklagte.

Zeitz/MZ. - Fünf Verhandlungen waren jetzt an einem Tag vor dem Strafgericht des Amtsgerichts in Zeitz angesetzt. Drei Angeklagte aber fehlten bei diesen. Lediglich ein 34-jähriger Kretzschauer war glaubwürdig entschuldigt. Er war im Januar 2023 mit 1,9 Gramm Crystal Meth erwischt worden. Da er nicht zu seiner Verhandlung erschien, wurde ein Strafbefehl über 500 Euro ausgesprochen. Gegen diesen kann er allerdings noch in Widerspruch gehen, so dass es doch noch zu einer ordentlichen Verhandlung kommen könnte.