Mit Leader gibt es eine umfangreiche Förderung für ländliche Projekte im Burgenlandkreis. Was in der Montan-Region als Nächstes realisiert werden soll.

Zeitz/MZ. - Das Umgebindehaus in Kayna, die Kirche in Draschwitz, ein Wohnhaus für eine junge Familie in Rehmsdorf, mehrere Spielplätze in der Gemeinde Elsteraue – das sind eine Auswahl an Projekten aus der aktuellen Periode des Europäischen Förderprogramms Leader. „Nach Land Sachsen-Anhalt fließen bis zum Jahr 2028 rund 156 Millionen Euro Förderung“, sagt Staatssekretär Rüdiger Malte. Und Steffi Einecke von der Projektleitung von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Montanregion Sachsen-Anhalt Süd und Naturpark Saale-Unstrut-Triasland fügt hinzu: „12,7 Millionen Euro sind es in unserer Region bis 2028.“