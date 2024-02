Im Februar vor 160 Jahren wurde in Zeitz die Feuerwehr gegründet. Heute gibt es neben den freiwilligen Ortswehren hauptamtliche Kräfte und auch an den Nachwuchs ist gedacht. Wie es mit dem Löschwesen begann.

Lange Geschichte der Feuerwehr in Zeitz

Zeitz/MZ. - Vor 160 Jahren am 7. Februar 1864 wurde die Zeitzer Feuerwehr gegründet. Die vom leider bereits verstorbenen Feuerwehrmann Rudolf Hänsge aus Aue-Aylsdorf akribisch erarbeitete Chronik gibt Auskunft über die Anfänge: „Im Gründungsjahr wurden eine Spritze und ein großer Wasserbringer angeschafft. Am 24. September 1865 beschloss der Magistrat, bei Einsätzen verunglückte Kameraden zu unterstützen. Am 1. März 1867 erhielt unsere Wehr vom Magistrat die erste Abprotzspritze für 350 Taler. Aus dem Beck'schen Testament wurden der Stadt für die Anschaffung einer weiteren Spritze 1.000 Taler zur Verfügung gestellt.“