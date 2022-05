Landregen im Raum Zeitz zur richtigen Zeit?

Landwirt Stephan Frank aus Quesnitz kontrolliert, ob seine in diesem Jahr zum ersten Mal gelegten Sonnenblumen aufgegangen sind.

Zeitz/Quesnitz/MZ - Prüfend schweift der Blick von Stephan Frank über sein Feld bei Quesnitz. Das Braun der Erde überwiegt noch deutlich. Die in Reih und Glied stehenden Pflänzchen bilden noch nur kleine grüne Farbtupfer. Anfang Mai hat er die Samen in die Erde gebracht. Doch schon in den kommenden Wochen werden die Pflanzen einen guten Meter hoch sein, hofft er.