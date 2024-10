Neben dem Flugplatz Sprossen soll auf rund 60 Hektar eine Photovoltaikanlage gebaut werden. Was dafür und was dagegen spricht. Der Zeitzer Hauptausschuss votiert für den Bebauungsplan.

Rechts neben dem Flugplatz in Sprossen in Richtung Tagebaurestloch soll ein neuer Solarpark entstehen.

Sprossen/MZ. - Ein neuer Solarpark soll neben dem Flugplatz in Sprossen entstehen. Auf einer Fläche von rund 60 Hektar könnten in etwa vier, fünf Jahren 110.000 Solarmodule stehen und circa 60 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Damit könnte man rund 17.000 Haushalte mit Energie versorgen. Diese Eckdaten präsentierte Thomas Hollstein von der Energieversorgung Halle (EVH) am Donnerstagabend in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Zeitz.