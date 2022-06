Land will die Bundesstraße 2 bis Giebelroth ausbauen

Drossdorf/MZ - Diese Nachricht sorgte für Aufregung. Eher beiläufig erwähnte Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst, am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung, dass das Land Sachsen-Anhalt die Bundesstraße 2 zwischen der Umgehung Zeitz bis vor Giebelroth umfassend ausbauen will. Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) hatte die Verbandsgemeinde am selben Tag per Schreiben davon informiert. „Die LSBB steht jetzt am Anfang der Voruntersuchung und der Planung. Genauere Termine bezüglich des Baubeginns sind nicht genannt worden“, so Kraneis.