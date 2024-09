Kleiner Verein lädt am Wochenende zum zweiten Kunstfest ein. Über 60 Maler, Schauspieler und Artisten öffnen für drei Tage ihre Türen. Auch im ehemaligen Zitza-Werk gibt es Ausstellungen. Am Ende des Beitrags gibt es jede Menge Tipps zum Tag des offenen Denkmals.

Kunst erwacht in der Zitza-Ruine in Zeitz

Zeitz/MZ. - Ein imposanter Backsteinbau am Mühlgraben steht für ein markantes Stück Zeitzer Industriegeschichte. Die Fenster haben längst kein Glas mehr, die Räume kahl und verlassen. Erinnerungen an die Produktion von Haarwäsche und Blondiercreme im Zitza-Werk sucht man vergebens. Statt dessen erlebt man die fesselnde Mystik eines vergessenen Gebäudes. Am Wochenende wird es darin bunt. Von Freitag bis Sonntag steigt das zweite Zeitzer Kunstfest und am Wasserberg 10 zeigen Künstler ihre Arbeiten.