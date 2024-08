Der Rat der Verbandsgemeinde Wethautal tagte nach seiner Konstituierung zum 2. Mal. Was beschlossen wurde und wer künftig in den Ausschüssen mitarbeitet.

Das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Wethautal in Osterfeld.

Osterfeld/MZ. - Die Mitglieder des Rates der Verbandsgemeinde Wethautal arbeiten künftig in drei Fraktionen zusammen. Erstmals hat sich mit der neuen Wahlperiode im Wethautal mit der CDU-Fraktion eine reine Parteienfraktion gebildet. In den vorangegangen Legislaturperioden hatten die Räte unabhängig von Parteizugehörigkeiten mit den Fraktionen Bürgernah, Fortschrittlich, Gerecht (BFG) und der Fraktion Ländliches Wethautal (LWT) lediglich in zwei Fraktionen zusammengearbeitet.