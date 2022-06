Kunden an Tankstellen in Zeitz: verärgert und enttäuscht

Spritpreise am 1. Juni gegen 10.30 Uhr an einer Tankstelle in Zeitz.

Zeitz/MZ - Schlange stehen vor der Zapfsäule. Einigermaßen zufriedene Gesichter nach dem Tanken. Das war vor einer Woche. Fast auf die Minute genau sieben Tage später ist von Andrang an der Tankstelle am südlichen Zeitzer Stadtrand keine Spur. Autofahrer - nicht nur hier - sind enttäuscht, verärgert, unzufrieden. Denn die Preise für Treibstoffe sind wieder spürbar nach oben gegangen. Zum Beispiel der Liter Diesel kostete an dieser Tankstelle vor einer Woche - als die sogenannte Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft trat - knapp 1,79 Euro. An diesem Mittwoch war er für knapp 1,98 Euro zu haben. Bei anderen Treibstoffen sah die Entwicklung nicht anders aus.