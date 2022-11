Kritik an Katar - Gibt es trotzdem „Rudelgucken“ zur WM in Zeitz?

Ein Blick zurück: Hunderte Zeitzer sind zum Public Viewing zur Fußball-EM 2016 in die Volksbank-Arena am Kloster in Zeitz gekommen.

Zeitz/Droyssig/MZ - Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft wird anders als die bisherigen. Zum einen findet sie zum ersten Mal in der kalten Jahreszeit statt. Zum anderen gab es wohl noch nie zuvor so viel öffentliche Kritik an einem Gastgeberland, Katar steht wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. So sollen während des Baus der Fußballstadien nicht nur etliche Gastarbeiter, manche Medien sprechen gar von Tausenden, ums Leben gekommen sein, auch Homosexuelle werden in dem Emirat diskriminiert und müssen mit Haftstrafen rechnen. Genau das sind die Gründe, warum im Gasthaus „Zum Dorfkrug“ in Rehmsdorf keine WM geschaut werden kann.