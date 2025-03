Zeitz/MZ. - Der gemeinnützige Verein „kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt“ freut sich über eine Förderung in Höhe von 150.000 Euro . Die Zuwendung der Deutschen Fernsehlotterie kommt dem Vereinsprojekt „krimZkrams – die Welt retten geht nur gemeinsam!“ in Zeitz zugute.

„Durch die Förderung können entstehende Personalkosten für die Projektleitung bis Ende des Jahres 2027 sichergestellt sowie entstehende Sachkosten anteilig übernommen werden“, so Projektleiterin Kathrin von Ow. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf knapp 188.000 Euro.

Der krimZkrams am Roßmarkt in Zeitz bietet Mitmachangebote aus dem Themenbereich Nachhaltigkeit an. In der Materialsammlung können sich Besucher dienstags und freitags bedienen. Außerdem werden Workshops zu Upcycling angeboten und Handwerkstechniken vermittelt.