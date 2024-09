Alttröglitz/MZ/YVE. - Ab Montag, 30. September, ist die Kreuzung Rehmsdorfer Straße / Dr.-Bergius-Straße im Chemie- und Industriepark Zeitz voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Instandsetzung der Straße in Alttröglitz bis voraussichtlich zum 1. November, so heißt es auf der Internetseite der Gemeinde Elsteraue. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über Straßen im Industriepark, konkret über die Landesstraße 193, dann rechts ab in die Dr.-Pier-Straße und weiter bis zur Rehmsdorfer Straße.