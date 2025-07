Für knapp ein Jahr gibt es im Atelierhaus in der Breitscheidstraße eine Kinderkunstwerkstatt in Zeitz. Wer dort mitmachen kann.

Muntere Kinderstimmen erfüllen das Kunsthaus in der Breitscheid-Straße. Ein Reich für kreative Kinder entstand im Domizil des Kunstvereins Zeitz. Eine Vielzahl an Farben, Stiften, Pinseln, Papier steht zum Ausprobieren bereit. Das Mädchen Koasar ist elf Jahre alt und gehört zu den Stammgästen. Stolz zeigt sie auf eine große Mappe mit vielen Werken, die sie in den letzten Monaten angefertigt hat. Ihr neustes ist eine Fidget Board (Sinnesbrett). „Ich habe mir dazu Ideen im Internet angeschaut und selbst gebaut“, erzählt sie. So klebt sie Silberpapier und Plastik, Korken und Schwamm auf.

Viel kreativer Freiraum in der Kinder- und Kunstwerkstatt. Bis zum 21. Dezember fördert die Investitionsbank Sachsen-Anhalt das Projekt weiter. „Wie es im nächsten Jahr weitergeht, wissen wir noch nicht“, sagt Silvia Kirchhoff. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael Krause und ihrer Tochter Paola leitet sie die Werkstatt. „Wir bekommen in der Stadt vielfältige Unterstützung, angefangen von der Sparkasse, über Einzelpersonen und Unternehmen. Mal erhalten wir Material, ein anderes Mal Geld für eine Presse“, erzählt sie weiter. So vereint die Werkstatt Kinder aus Deutschland, der Ukraine, der Türkei und Afghanistan. Herkunft spielt keine Rolle. So haben beispielsweise alle zusammen im Hof einen Wandfries gestaltet. Kunst verbindet, man lernt sich kennen, Wert schätzen und nebenbei auch Deutsch.