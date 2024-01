Kommt eine Biogasanlage in den Chemiepark in Alttröglitz?

Alttröglitz/MZ - Die Südzucker AG ist auf Investitionskurs und möchte im Chemie- und Industriepark Zeitz eine Biogasanlage bauen. Erste Ideen dazu stellte Südzucker-Senior Manager Markus Lorenz im nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Elsteraue am Donnerstag vor. Nach MZ-Informationen soll das Werk neben Radici gebaut werden. Dort sollen während der Kampagne ausgelaugten Rübenschnitzel aus dem Zeitzer Werk angeliefert (falls möglich auch auf der Schiene) und in der Biogasanlage verarbeitet werden. Jetzt laufen erste Gespräche, Ideen und Planungne werden entwickelt.

Davon unberührt hat die Südzucker-Gruppe am gleichen Standort eine zweite Investition geplant. Laut Presseinformation vom Dezember 2022 will CropEnergies eine Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol errichten - ebenfalls im Chemiepark. Es soll sich dabei um die erste Produktionsanlage des neuen Geschäftsbereichs der biobasierte Chemikalien handeln. Die Investition soll sich auf 120 bis 130 Millionen Euro belaufen. Der 1. Spatenstich war Anfang 2024 geplant, so heißt es in der Mitteilung von 2022.