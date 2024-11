Zeitz/MZ. - Mit bis zu 227 Millionen Euro unterstützt der Bund die Umrüstung der Anlagen der Südzucker AG in Zeitz, damit diese in der Zukunft klimaneutral produzieren kann. Daran, so hieß es jetzt auf Nachfrage aus der Südzucker AG, werde auch das vorzeitige Aus der Ampelregierung und ein möglicher Machtwechsel in der Bundesregierung nichts ändern.

