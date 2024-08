Wasser marsch! So heißt es bei der Kinderfeuerwehr in Maßnitz – hier beim Parkfest in Göbitz. Sie haben sich den Namen Löschdrachen gegeben.

Massnitz/MZ. - Am 24. August geht es in Maßnitz rund. Dann feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 90-jähriges Bestehen. 28 Frauen und Männer zählt die Einsatzgruppe und fünf weitere gehören zur Alters- und Ehrenabteilung. Besonders Siegfried Zimmermann, Siegmar Roscher, Walther Wittenberg und Peter Nell haben die letzten Jahrzehnte deren Geschichte geprägt. Die Männer haben 1986 die Wehr wieder aktiviert und zunächst das alte Spritzenhaus am Teich saniert. „Vom Konsum haben wir einen ausrangierten Robur ,LO’ mit Plane bekommen und zur Feuerwehr umgebaut, also darauf unsere Spritze und andere Technik aufgebaut“, erinnert sich Siegfried Zimmermann.