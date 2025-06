Zeitz /MZ. - Wohl jedes Kind träumt davon, einmal Prinzessin oder Ritter zu sein. Zum Kindertag in Zeitz erfüllte sich so mancher Traum. Man konnte sich in Ritterspielen tapfer schlagen oder Nüsse auf einer Rollbahn knacken, das Reiten auf Steckenpferden ausprobieren, Spielen oder Jonglieren. Gegen 11 Uhr verzogen sich die letzten Regenwolken über Zeitz und schlagartig pilgerten Hunderte Familien in den Park am Schloss Moritzburg.

