Das Brühl Cinema in Zeitz nimmt auch in diesem Jahr wieder an der Schulkino- Woche teil.

Zeitz/MZ/CM/And - Der Herbst steht schon traditionell für die Schulkinowoche in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die bereits 19. Auflage findet vom 15. bis 26. November statt. Daran beteiligen sich im Burgenlandkreis erneut das Brühl Cinema in Zeitz und das Cineplex-Kino in Naumburg.

Kinosaal in Zeitz wird wieder zum Klassenzimmer

In Zeitz stehen vom 15. bis 25. November Filme für verschiedene Altersgruppen auf dem Programm. Beginnend von der ersten bis zur vierten Klasse bis zu Schülern der neunten Klassen und darüber. Bisher sind nur einige wenige Vorstellungen ausgebucht. Anschauen kann man sich zum Beispiel „Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück“ in Verbindung mit einem Filmgespräch am 15. November.

„Und morgen die ganze Welt“ oder „Milla meets Moses“ eignen sich für die Großen, „Lügen haben kurze Beine“ ist ab der fünften Klasse gedacht, „Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing“ für ein Publikum ab der ersten Klasse. Ebenfalls auf dem Programm im Zeitzer Kino im Brühlcenter steht der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Alle Filme mit genauen Anfangszeiten und Anmeldemöglichkeit findet man auf der Internetseite der Schulkino-Woche.

Die Schulkino-Woche ist eine Initiative von „Vision Kino - Netzwerk für Film und Medienkompetenz“ und der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz. In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung widmet sich eine Sonderreihe dem Thema „60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei: Von Gastarbeiter zu Mitbürger - Lebensrealitäten im deutschen Film“.

Außerdem beschäftigt sich das Programm „17 Ziele - Kino für eine bessere Welt“ mit nachhaltiger Entwicklung. „Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs steht kostenloses pädagogisches Begleitmaterial zur Verfügung. Unser Programmheft mit den Informationen zu den Sonderveranstaltungen ging Lehrkräften und Schulen in den vergangenen Wochen zu“, so Anne Stechert, Sprecherin der Schulkinowoche.

In Zeiten der Pandemie findet die Schulkinowoche unter besonderen Vorkehrungen statt. Die Kinos sind an die jeweiligen Verordnungen der lokalen Gesundheitsämter gebunden. Sollte es erneut zu Kino- sowie Schulschließungen kommen, werden digitale Angebote entwickelt.