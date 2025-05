Von Käru in Estland nach Zeitz Kinderwagen waren sogar ein Statussymbol: Warum Zekiwa-Wagen aus Zeitz „gefälscht“ wurden

Vorträge zum diesjährigen Zekiwa-Fanclubttreffen machen deutlich: Kinderwagen spielen nicht nur in Zeitz eine große Rolle. Was es darüber hinaus an neuen Erkenntnissen zur Geschichte gibt.