Zeitz/MZ. - Hand- und Kopfstand, Balanceakte und mutige Sprünge wagen Mädchen und Jungen in der Zeitzer Reithalle. Voltigieren heißt der Sport, den immer mehr Kinder ausprobieren und dabei ihren Spaß haben. „Um unsere Trainingsbedingungen zu verbessern, möchten wir gern ein galoppierendes Holzpferd anschaffen, ein sogenanntes Movie. Der Vorteil: Es bewegt sich kontrolliert und gleichmäßig. Man kann verschiedene Geschwindigkeiten einstellen und das Holzpferd wird beim Training nicht müde“, erzählt Ivonne Pioch, Leiterin der Equitanas Reitsport GmbH auf der Zeitzer Reitsportanlage.

Zeitzer Kinder turnen auf dem Holzpferd und probieren das Trainingsgerät aus. Foto: Ivonne Pioch

„Um das Projekt zu finanzieren haben wir gemeinsam mit der Raiffeisenbank ein Crowdfunding gestartet, die notwendigen 100 Unterstützer bereits erreicht und sammeln jetzt Spenden“, erklärt Ivonne Pioch weiter. 12.800 Euro soll das Holzpferd kosten, die Hälfte davon würde die Raiffeisenbank zahlen und die andere Hälfte soll über Spenden gesammelt werden. Aus diesem Grund wollen die Reiter jetzt das Holzpferd öffentlich präsentieren und laden am Wochenende Kinder zum Aufsitzen ein. Gelegenheit dazu ist zuerst am Samstag von 10 bis 18 Uhr zum Kindertag im Zeitzer Schlosspark. Dort gehört es zu den Attraktionen. Am Sonntag steht das Holzpferd von 9 bis 13 Uhr in Bergisdorf. Da finden am Sonntag von 8.30 Uhr bis circa 17 Uhr die Kinder und Jugendspiele des Burgenlandkreises statt. 35 Starter ab vier bis 25 Jahre gehen in Bergisdorf an den Start. Die Jüngsten treten im Führzügelwettbewerb an, die Jugendlichen im Springreiten und Dressur. Dabei haben Starter der Region gute Chancen.

Anschließend „galoppiert“ das Holzpferd noch zum Heimat- und Kinderfest nach Kleinhelmsdorf.