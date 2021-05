Kinder dürfen wieder in ihre Einrichtungen

Zeitz - Aufatmen bei kleinen Kindern und Eltern: Seit Donnerstag darf der Nachwuchs wieder ganz normal die Kindertagesstätte besuchen. Grund dafür ist der gesunkene Inzidenzwert. „Alle Kindereinrichtungen der Verbandsgemeinde Wethautal stehen den Eltern wieder vollständig zur Verfügung“, teilt Nadine Bräutigam von der Verbandsgemeinde mit. Ob Eltern in den Pfingstferien die Kita in Anspruch nehmen würden, wurde bislang noch nicht ausgewertet. Bezahlen müssen sie aber. Denn die VG scheibt weiter: „In jedem Falle sind ab Donnerstag die Betreuungsplätze, unabhängig davon ob sie in Anspruch genommen werden, wieder kostenpflichtig.“

Die Stadt Zeitz hat ihre Eltern mit einem Elternbrief über die aktuelle Lage informiert. Darin macht die Verwaltung drauf aufmerksam, dass es notwendig ist „die Kinder in festen Gruppen, sogenannte Kohorten, zu betreuen“. Demzufolge soll Früh- und Spätdienst auch weiterhin vermieden werden. Dadurch komme es zu Einschränkungen in den Öffnungs- und Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen, heißt es weiter. Die geltenden Öffnungszeiten werden in den Kitas aushängen.

Auch in der Gemeinde Elsteraue stehen die Kindertagesstätten einschließlich der Horte seit Donnerstag wieder allen Kindern offen. Die Einrichtungen sind entsprechend unterrichtet und die Eltern informiert, teilt Peggy Berger, stellvertretene Bürgermeisterin, mit. Doch im Hort kamen gerade mal sieben Prozent der Kinder (Ferien). In den Kitas immerhin zirka 65 Prozent. Die meisten Kinder wurden in Bornitz und Könderitz betreut, hier lag die Auslastung bei über 70 Prozent. Ab nächstem Dienstag rechnet man in der Elsteraue wieder mit einer normalen Auslastung. (mz)