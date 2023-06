Der Unfall ereignete sich in der Albrechtstraße in Zeitz. Das Kind war mit einem Roller unterwegs.

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz ist ein zehn Jahre altes Mädchen bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei geschah das Unglück in der Albrechtstraße, und zwar am Freitagnachmittag. Den ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Fahrzeug mit der Rollerfahrerin an einer dortigen Fußgängerampel zusammengestoßen, heißt es. Dabei sei das Kind verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Die Ermittlungen laufen, heißt es. Sachschaden sei augenscheinlich nicht entstanden. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.