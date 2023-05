Wann die Flammen in der Firma in Meineweh ausgebrochen sind und wie hoch der Sachschaden geschätzt wird.

In Meineweh bei Zeitz (Burgenlandkreis) musste die Feuerwehr einen Brand in einem Kfz-Servicebetrieb löschen (Symbolfoto).

Meineweh/MZ - Bei einem Brand in einem Kfz-Servicebetrieb in Meineweh bei Zeitz ist am Mittwochnachmittag nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer im Innern des Betriebs ausgebrochen und hat unter anderem das Dach samt Solaranlage sowie Teile der Inneneinrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt werde als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen.