Würchwitz/MZ. - Am Samstag, 14. Juni, steigt ab 8 Uhr das Kegelturnier um den Kleefest-Pokal auf der Kegelbahn in Würchwitz. Claus Wähler, Tobias Schulze und Stefan Baransky bereiten dazu die Kegelbahn vor und zücken Staubsauger und Spezialreiniger. Bis Sonntag, dem 22. Juni, ist zum Kleefest in Würchwitz einiges zu erleben. So zum Beispiel das Kleefest-Reitturnier des Pferdesportvereins Würchwitz, das auch am Samstag, 8 Uhr, startet. Am Sonntag, 15. Juni, wird 8 Uhr zum Reitturnier eingeladen. Die Senioren treffen sich am 17. Juni, 15 Uhr zum Kaffeekränzchen im Park und am 19. Juni findet die Schubartehrung am Denkmal statt. Auf das 19. Badewannenrennen am Teich mit Clown Lulu freuen sich am 20. Juni, 18 Uhr viele Kapitäne und 20 Uhr gibt es das Spektakel am Milbenkäsedenkmal. Der letzte Programmpunkt ist am 22. Juni, 14.30 Uhr gibt der Männergesangverein Harmonie Kayna 1851 auf dem Schubart-Saal ein Konzert.