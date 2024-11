In wenigen Wochen soll das alte Kaynaer Kino der Vergangenheit angehören. Anwohner Gerhard Zickner ist gespannt, wann die letzten Abrissarbeiten beendet sind.

Anwohner Gerhard Zickner ist froh, dass der Abriss des alten Kinos in der Waldstraße in Kayna endlich begonnen hat. Für ihn war das alte Gebäude vor seiner Haustür viele Jahre lang ein Schandfleck.

Kayna/MZ. - Zufrieden schaut Gerhard Zickner auf die Absperrung am alten Kino in der Waldstraße in Kayna. „Der Abriss hat endlich begonnen“, sagt der Anwohner, der gleich gegenüber wohnt. Seine Frau Monika nickt und fügt hinzu: „Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Schließlich möchte ich vor dem Weihnachtsfest die Vorhänge frisch gewaschen und die Fenster blank geputzt haben. Bei dem Staub, der bei solchen Arbeiten anfällt, macht das keinen Sinn.“