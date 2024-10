Göbitz/MZ. - Göbitz hat eine neue Ortsbürgermeisterin: Annett Zeugner ist 47 Jahre alt, arbeitet im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Zeitz und zählt eigentlich zu den „jüngsten“ Göbitzern. Denn sie ist erst vor vier Jahren in das Dorf an der Weißen Elster gezogen. „Ich bin in Zettweil aufgewachsen und in Kayna zur Schule gegangen. Im Jahr 2018 habe ich meinen Partner aus Göbitz kennengelernt und bin 2020 nach Göbitz gezogen“, erzählt sie. In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates wurde sie am 25. Juli 2024 zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Ihr Vorgänger Gerald Glück trat nicht wieder an. Annett Zeugner kandidierte für die Freie Wählergruppe.

