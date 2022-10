Ein nachgerüsteter SCR-Katalysator, in Zeitz ist in der Nacht zu Dienstag ein Katalysator ausgebaut worden.

Zeitz/MZ - Unbekannte Diebe haben von einem Pkw, der in der Martin-Planer-Straße in Zeitz geparkt war, den Katalysator abmontiert und gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei der Diebstahl in der Nacht zu Dienstag erfolgt. Angezeigt worden sei er am Mittwoch.