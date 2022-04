Kampf gegen das Elend: Tierschützer fordern in Zeitz Kastrationspflicht für Freigängerkatzen

Noch immer suchen an die 70 Katzen im Zeitzer Tierheim ein Zuhause. Zu einer Zeit, in der es dort sonst entspannt zuging, ehe im Frühjahr die Kittensaison begann. Jetzt ist das ganze Jahr Saison, so die traurige Bilanz der letzten beiden Jahre. Angela Kiel ist eine Helferin, die sich um die Katzen kümmert.

Foto: Angelika Andräs