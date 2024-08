Kfz-Meister eröffnete in Rehmsdorf vor zehn Jahren seine eigene Werkstatt. Heute gehört sie zu den modernsten in der Region. Am Samstag feiert er mit geladenen Gästen Firmenjubiläum.

Rehmsdorf/MZ. - Eine top moderne Werkstatt betreibt Michael Haase in Rehmsdorf. Es gibt vier Hebebühnen, eine nagelneue Achsvermessung und zahlreiche Diagnosegeräte zum elektronischen Auslesen von Fehlern. Am Samstag feiert Michael Haase sein zehnjähriges Firmenjubiläum und rund 130 Gäste sind dazu eingeladen. Doch sein Weg in die Selbstständigkeit war nicht einfach. „Ich habe bei Oliver Beitler in Bornitz Kfz-Mechatroniker gelernt, danach bin ich europaweit auf Industriemontage gegangen“, erzählt der 36-Jährige. Er stammt aus Deuben. Als er seine heutige Frau aus Rehmsdorf kennenlernte, hängte er die Montage an den Nagel und arbeitete zunächst als Leiharbeiter in Ronneburg. Doch das sei nicht die wahre Erfüllung gewesen und so machte er ein Jahr Vollzeit-Meisterschule bei der Handwerkskammer in Halle. „Das kostete rund 18.000 Euro und ich erhielt Bafög, das ich inzwischen komplett zurückgezahlt habe“, sagt Haase.