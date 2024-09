Der Gospelchor Celebrate war am Montag in der Kirche Rehmsdorf zu Gast. Er wird von Constanze Kochanek geleitet (vorn).

Rehmsdorf/MZ. - Ein Konzert voller positivem Lebensgefühl, beschwingt und fröhlich erfüllte am Montagabend die evangelische Kirche Rehmsdorf. Der Gospelchor Celebrate aus Zeitz mit seiner neuen Leiterin Constanze Kochanek gastierte zum ersten Mal in Rehmsdorf und 80 Gäste kamen in das Gotteshaus. „Es war ein wundervolles, sehr aufmerksames Publikum. Es wurde viel mitgeklatscht und am Ende gab es reichlich herzlichen Applaus“, sagt Constanze Kochanek danach. Sie ist 31 Jahre alt und führt seit zwei Jahren den Chor. Er wurde im Jahr 2001 in Theißen von Pfarrer Matthias Keilholz gegründet. Als Keilholz die Region in Richtung Wittenberg verließ, suchte man einen neuen Leiter und fand mit Constanze Kochanek eine sehr engagierte Nachfolgerin.