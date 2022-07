June Reiterin aus Könderitz ist auf Erfolgskurs

Etzoldshain/MZ - Wie kommen eigentlich Pferde mit dieser Hitze zurecht? „Unsere Vierbeiner haben keine Probleme damit. Sie können alleine raus oder im kühlen Stall bleiben, haben schattige Plätze auf der Wiese“, sagt Emelie Göthling. Natürlich brauchen sie frisches Wasser zum Saufen und werden an besonders heißen Tagen auch mal abgeduscht. Das übernimmt die Reiterin selbst, denn in den Ferien verbringt Emelie Göthling fast jeden Tag bei ihren Pferden im Stall und auf der Koppel in Traupitz in der Elsteraue.

