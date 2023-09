Beim Fahrradwohnwagentreffen in Luckenau haben die Teilnehmer fleißig Lose gekauft. Damit kam Spendengeld in Höhe von 1.600 Euro zusammen.

Zeitz/MZ/ank - Riesenfreude im Zeitzer Tierheim in der Naumburger Straße. Die Einrichtung hat jetzt eine Futterspende im Wert von 1.600 Euro erhalten. Damit gab es jede Menge Nahrung für Hunde, Katzen und Vögel. Zusammengekommen ist das Spendengeld im Rahmen des Deutschen Fahrradwohnwagentreffens, das am Monatsbeginn in Luckenau stattgefunden hat (die MZ berichtete). Da gab es für die Teilnehmer eine Tombola mit vielen gesponserten Preisen. 1.600 Euro an Einnahmen aus dem Losverkauf sind nun dem Tierheim zugute gekommen. Das sei „wunderbar“, sagte Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer. Spenden für das Tierheim gebe es allerhand, so große hätten aber Seltenheitswert. Überbracht hatte die Futterspende Jörg Patzschke aus Theißen, Mitorganisator des Treffens. Zwischenzeitlich war im Gespräch, die Spendensumme von 1.600 Euro auf verschiedene gemeinnützige Einrichtungen zu verteilen. Das wurde dann aber verworfen, sodass am Ende das Zeitzer Tierheim die Riesenspende bekam. Ein Video zum Fahrradwohnwagentreffen ist hier zu finden.