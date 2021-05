Ist Logistikzentrum eine Chance für Zeitz und Bewohner?

Zeitz - In Gera-Cretzschwitz entstehen durch die Investition von Amazon viele neue Arbeitsplätze. Das neue Logistikzentrum des Internet-Handelsriesen bringt auf jeden Fall deutlich mehr Verkehr auf der B2. Bringt es aber auch Vorteile für Zeitz und die Zeitzer? Diese Frage treibt auch den Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) um. „Mit der Investition am Standort Gera-Cretzschwitz schafft Amazon circa 2.000 Arbeitsplätze, überwiegend - aber nicht nur - im Helferbereich. Das sind doppelt so viel Arbeitsplätze wie ursprüng-lich angekündigt“, informierte Thieme die Stadträte zum aktuellen Sachstand.

Logistikzentrum von Amazon verspricht Arbeitsplätze: Träger bietet Hilfe bei Bewerbung

Die Bezahlung zum Einstieg liege höher als ortsüblich. Schichtzuschläge gebe es auch, ebenso wie weitere betriebliche Angebote, wie Altersvorsorge. Was durchaus attraktiv klinge - und eine Chance für den einen oder anderen Zeitzer sein könne. „Momentan finden Recruiting-Gespräche statt, in die die circa 1.200 Arbeitssuchenden aus den SGB II und SGB III- Bereichen in Zeitz einbezogen werden“, so Thieme.

Zur Unterstützung der Bewerbungsverfahren, die ausschließlich online stattfinden, wurde „unsererseits ein Projekt gemeinsam mit einem Zeitzer Bildungsträger erfolgreich ins Leben gerufen, in dem jedem potenziellen Bewerbenden ein Online-Zugang für die Bewerbung ermöglicht wird“, führte Thieme aus. „Diese Form der Bewerberunterstützung habe ich auch dem Burgenlandkreis angeboten, der auch für das Recruiting im Bereich des Jobcenters BLK zuständig ist.“

Verkehr und Wohnen: Gespräche mit dem öffentlichen Nahverkehr

In einem Gespräch mit der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis hat Thieme nach eigener Aussage außerdem zur Optimierung der öffentlichen Busanbindung von Zeitz nach Gera-Cretzschwitz verschiedene Lösungswege erörtert. „Ziel ist die Gewährleistung einer öffentlichen Anbindung für alle drei Schichten im Amazon-Werk sowie einer Streckenoptimierung, so dass möglichst eine Vielzahl von Mitarbeitenden, die keinen Führerschein haben, einer Arbeit bei Amazon nachgehen können“, meint der Zeitzer OB.

Doch auch für die Stadt Zeitz an sich könnte die Investition von Interesse sein, wie sich Thieme ausmalt. „Im Interesse eines Zuzuges nach Zeitz und um für die bei Amazon Beschäftigten möglichst attraktiven Wohnraum in Zeitz anzubieten, habe ich den Wohnungsgenossenschaften und der Wohnungsbaugesellschaft die Kontakte vermittelt, um ihr Werbematerial direkt zu platzieren beziehungsweise mit Amazon sowie den Mitarbeitenden im Recruiting-Büro Gera in den direkten engen Austausch zu kommen.“ (mz)