An der Besenstraße in Zeitz wird die Stellfläche komplett neu gestaltet. Autofahrern fehlt eine Alternative, denn die anderen Plätze seien voll. Wie es rund um den Altmarkt tatsächlich aussieht.

Zeitz/MZ. - „Es fehlen mindestens 40, 50 Parkflächen“, sagt der Anrufer, „gibt es Ausweichplätze?“ Sein Problem, wie das auch einiger anderer Anrufer, ist die Baumaßnahme an der Besenstraße/Kalkstraße in Zeitz. Der dortige Parkplatz wird jetzt als solcher grundlegend ausgebaut und neu gestaltet. Das bedeutet, dass noch einige Wochen kein Auto dort parken kann.

Andrea Schindler ist erstaunt. „Man denkt eher, Zeitz hat viel zu viele Parkplätze. Doch kaum fällt einer weg, wird es eng“, meint sie. Klar könne sie es auf dem Schützenplatz versuchen, aber dann sei der Weg in die Innenstadt doch schon weit. „Und selbst der Schützenplatz ist zeitweilig so gefragt, dass man da auch suchen muss.“ Auf dem Altmarkt hat sie an diesem Morgen kein Glück. Obwohl man hier bezahlen muss, stehen die Autos nicht nur dicht an dicht, sondern auch schon außerhalb der Markierungen. „Okay, Zeitz braucht endlich Park & Ride, es sind zu viele Autos in der Innenstadt“, stöhnt Schindler.

Kostenlos und meist sehr voll: Der kostenlose Parkplatz am Steinsgraben bietet keinen Ausweich für die Besenstraße. Hier parken Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Schüler des Gymnasiums, wie Autofahrer wissen. Foto: Angelika Andräs

Wenn man auf einem der Zeitzer Innenstadtparkplätze übers Parken redet, bleibt man nicht lange allein. Und die Meinungen, die man zu hören bekommt, gehen weit auseinander. Zumindest sind aber alle der Meinung, dass Zeitz sehr viele Flächen zum Parken nutzt. „Zu viele“, meint eine junge Frau. „Jeder will nur mit dem Auto in die Innenstadt und möglichst nur drei Schritte neben dem Ort parken, wo er hin will. Das ist krank. Und zu wenig Bewegung macht auch krank.“ Nun schmunzelt sie doch. „Und ja, natürlich fehlt ein entsprechender Nahverkehr, Rufbusse zum Beispiel, damit man auch von dem Mokchen in die Stadt kommt.“

Wirklich verärgert waren bei mehreren Stippvisiten auf den Zeitzer Innenstadtparkplätzen nur die, die wirklich kurz parken wollten, um etwas zu erledigen. Alles voller Dauerparker, so das resignierende Resümee zumindest an den Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr. Richtig voll war es zumeist nur auf dem Altmarkt und oft auf dem Neumarkt. Lücken gab es meist auf dem WBG-Parkplatz, am späteren Nachmittag auch auf dem großen Parkplatz am Steinsgraben. Und immer ein freies Plätzchen, wenngleich sehr viele Autos hier stehen, fand man auf dem Schützenplatz. Dort kostet das Parken auch nichts. Alles in allem gibt es rund 600 Parkplätze in der Innenstadt und in kurzer fußläufiger Entfernung, von denen 62 jetzt weggefallen sind, weil an der Besenstraße gebaut wird. Mehr als 350 dieser Stellplätze sind kostenlos, darunter Kurzzeitparkplätze mit Parkscheibe. Die Parkplätze sind ausgeschildert.

Und hier kann man in der Innenstadt parken

Altmarkt: 62 Parkflächen,davon 28 eine Stunde mit Parkuhr kostenlos nutzbar, 34 kostenpflichtig (gilt immer werktags 8 bis 16 Uhr, freitags bis 13 Uhr)

Neumarkt: 40 kostenpflichtige Plätze, zehn mit Parkuhr eine Stunde kostenlos, in der Neumarktstraße noch einmal zwölf.

WBG-Parkplatz Im Sacke mit 80 kostenpflichtigen Plätzen

Michaeliskirchhof: 26 kostenpflichtige Plätze

Steinsgraben: 120 kostenfreie Plätze, 23 Kurzzeitplätze

Roßstraße: 30 Kurzzeitparkplätze – eine Stunde

Schützenplatz: 200 kostenlose Stellplätze (fünf Minuten bis zur Innenstadt zu Fuß)

Röntgenstraße: 52 kostenlose Stellplätze, fünf Minuten Fußweg bis zur Innenstadt

Parkplatz alte Brauerei Stephansstraße: 250 kostenlose Parkplätze für Besucher des Schlosskomplexes, Fußweg, maximal zehn Minuten bergauf, in die Innenstadt

Besenstraße: Bisher und nach Umbau 62 Plätze