„Inspiration“ bietet ein Hauch Extravaganz in Zeitz

Die Zeitzerin Susann Pacholski ist die neue Besitzerin des bekannten Geschäftes „Inspiration“ in der Fischstraße.

Susann Pacholski ist die neue Besitzerin des bekannten Geschäftes ?Inspiration? in Zeitz.

Zeitz - „Inspiration“ – dieser Geschäftsname ist Programm. Das Angebot – feine kulinarische Genüsse und Geschenke – hat einen Hauch von Extravaganz. Seit Anfang April hat der Laden an der Ecke Braustraße/Fischstraße in Zeitz eine neue Besitzerin. Susann Pacholski. Die 50-Jährige übernahm das Geschäft von Steffi Schultz-Thrandorf.

Pacholski, unter anderem verwand mit dem berühmten Zeitzer Fußballer Lothar Pacholski, ist gelernte Einzelhandelskauffrau. „Lange Jahre habe ich das Glück verkauft“, sagt Susann Pacholski. Im Kaufland in Zeitz war sie im Tabak- und Lottoladen angestellt. Als vor ungefähr eineinhalb Jahren ihr Chef ans Aufhören dachte, hätte sie den Laden im Kaufland übernehmen können. Doch da hörte sie, dass Steffi Schultz-Thrandorf ihr Geschäft „Inspiration“ nach 17 Jahren aus Altersgründen verkaufen wolle. „Das war eine besondere Gelegenheit“, erinnert sie sich. Die Frauen trafen sich und schnell war klar, dass die „Neue“ den Laden im Sinne der Vorbesitzerin weiter führen wird.

„Mein Warenangebot erhalten sie in keinem der großen Einkaufsmärkte in der Umgebung“

Wer kennt nicht die Situation, wenn man nach einem sinnvollen Geschenk für jemanden sucht, der oder die schon alles hat. Man sucht nach einer Inspiration. Da kommt Susann Pacholski ins Spiel. Kulinarische Köstlichkeiten sind immer begehrt. Besonders wenn sie nicht überall erhältlich sind. „Mein Warenangebot erhalten sie in keinem der großen Einkaufsmärkte in der Umgebung. Ich lege Wert auf Qualität und Einzigartigkeit“, sagt Pacholski. Die Präsentation der Waren im Laden allein ist schon Inspiration. In einem Schränkchen liegt das Gold der italienischen Region Piemont - der Trüffel. Gleich daneben die Pasta mit Trüffelaroma.

Einen passenden Weißwein hat Susann Pacholski ebenfalls dazu gestellt. Solls vor dem Essen ein Aperitif sein, dann empfiehlt sie exklusiven Prosecco oder Champagner. Olivenöle und Essige zur Eigenabfüllung in eine hübsche Flasche gehören genauso zur Warenauswahl von „Inspiration“ wie Weine und Liköre aus Frankreich, Italien und der Saale-Unstrut-Region. Gläser und Flaschen runden das Sortiment ab. Auch für Naschkatzen hat Susann Pacholski etwas im Programm. Kekse, weißes Nougat, Trüffelpralinen, um nur einige der leckeren Köstlichkeiten zu nennen. Hochprozentiges bietet die gebürtige Zeitzerin ebenfalls an. Erlesene Whiskys, feinsten Gin, die Ideen für ein extravagantes Geschenk scheinen kein Ende zu nehmen.

Extravagant ist auch die Verpackung. „Ich verwende kein Plastik“, beschreibt Pacholski ihren Stil. Dafür war auch schon ihre Vorgängerin bei den Kunden bekannt. Wie sieht Susann Pacholskis Zukunft aus? „Wenn Corona mal vorbei ist, dann werde ich nach Italien reisen, um mir selbst neue Inspirationen für mein Geschäft zu holen.“ (mz/Peter Zielinski)