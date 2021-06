Insektenhotel wartet in Zeitz auf erste Gäste

Zeitz - Im Rahmen des Projekts „Grüner Daumen“ renovierten fünf Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren in den Pfingstferien ein Insektenhotel im Schlosspark Moritzburg Zeitz, das während der Landesgartenschau erbaut wurde und in die Jahre gekommen war. Darüber informiert eine Mitteilung des Burgenlandkreises. Das Projekt wird durch das Bildungsbüro des Landkreises unterstützt und vom Bildungsträger BBI-Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH umgesetzt. Nach derzeitigem Stand kann in den Sommerferien vom 26. bis 30. Juli und vom 23. bis 27. August auch ein Ferienprogramm im Schlosspark in Zeitz angeboten werden. (mz/and)