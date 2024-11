Die Südzucker-Gruppe kauft im Industriepark Zeitz rund 15 Hektar und will eine grüne Biogasanlage errichten. Dort sollen in zwei Jahren Rübenschnitzel verarbeitet werden.

Genau genommen vor den Toren des jetzigen Chemieparks in Alttröglitz will Südzucker eine neue Biogasanlage bauen.

Alttröglitz/MZ. - Eine neue Biogas-Anlage will die Südzucker-Gruppe im Chemie- und Industriepark Zeitz errichten. Dafür verkaufte die Infra-Servicegesellschaft jetzt eine Fläche von zirka 15 Hektar Größe im Westen des Parks in Richtung Gewerbegebiet Tröglitz. „In den kommenden zwei Jahren wollen wir eine hochmoderne mehrstufige Anlage zur Herstellung von Biomethan aus Zuckerrübenschnitzel errichten und damit nicht nur neue Arbeitsplätze in der Elsteraue schaffen. Wir wollen mit dieser Anlage am Standort Zeitz unseren Weg zu einer klimaneutralen Zuckerproduktion einschlagen und für die Zukunft sicherer aufstellen“, teilt Markus Lorenz, Manager für Climate & Energy der Südzucker AG, mit.