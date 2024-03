Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Ostereinkauf in der Innenstadt gleich an zwei Nachmittagen, das war ein Novum in Zeitz. Doch die Zeitzer und auch so mancher Besucher auch von weiter her nahmen es sehr gut an. Das miese Wetter mit niedrigen Temperaturen und immer wieder Regenschauern hielt die Besucher nicht vom Bummel ab. Schon gar nicht am Sonntagnachmittag, wo am Roßmarkt wieder die Stände zum Kreativmarkt lockten. „Mir gefällt das dieses Mal noch besser als vor Weihnachten“, meinte Rudi Schäfer am Sonntag, „das Angebot an den Ständen ist sehr gut und vielseitig.“