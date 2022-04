Die Polizei in Zeitz fahndet nach einem gestohlenen SUV.

Zeitz/MZ - In der Nacht zum Freitag ist in Zeitz ein SUV gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Stephanstraße den roten Audi Q5, der verschlossen unter einem Carport stand, mitgenommen. Nach dem SUV wird jetzt gefahndet.