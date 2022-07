In Zeitz gibt es einen neuen Ort für Künstler

Mit dem Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße gibt es eine weitere Arbeitsstätte für Kreative in Zeitz. Am Freitag, 8.Juli, öffnet es für eine erste Ausstellung.

Zeitz/MZ - Die Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa, das Kunsthaus in der alten Stadtbibliothek und die ehemalige Nudelfabrik - diese Reihe der gemeinschaftlichen Arbeitsorte für Kreative in Zeitz ist um ein Atelierhaus erweitert worden. Ohne „die anderen“ hätte er das Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße wohl nicht gekauft, sagt Mitinhaber Jörg Amsler. „Ohne diese bestehende Infrastruktur wäre es schwerer“, fügt er hinzu und meint damit auch bereits vorhandene Ausstellungsräume oder spezielle Werkstätten der anderen Einrichtungen. Außerdem bieten die Kreativorte Anknüpfungspunkte zum Vernetzen, was für Künstler wichtig sei, so Amsler. „Je mehr entsteht, desto mehr wird der Ort auch bekannt“, meint er.