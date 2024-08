Naethern/MZ/ank - Flammenmeer in Naethern. Am Rande des Kretzschauer Ortsteils hat in der Nacht zum Sonntag eine Scheune gebrannt. In dem offenen Bauwerk waren Strohballen gelagert. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kretzschau, Droyßig, Teuchern, Döschwitz, Salsitz und Zeitz rückten aus. Sie konnten ein Übergreifen auf eine benachbarte Scheune verhindern. Die in Flammen stehende Scheune konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Als die Feuerwehren eintrafen, stand sie bereits lichterloh in Flammen. Der Alarm erreichte die Feuerwehr gegen drei Uhr in der Nacht. Etwa zwei Stunden später gab die Kreisleitstelle des Burgenlandkreises über das Katastrophenwarnsystem Katwarn eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Brandgase wurden die Menschen aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem wurde darüber informiert, dass es zu Geruchsbelästigungen oder Sichtbehinderungen auf Straßen im Umkreis kommen könne. Noch am Sonntagvormittag lag Brandgeruch über Teilen von Zeitz.