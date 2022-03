In einem Supermarkt in Zeitz schlägt ein Schnaps-Dieb eine Kassiererin

Ein Zeitzer wurde in einem Supermarkt an der Friedensstraße in Zeitz beim Diebstahl erwischt.

Zeitz/MZ/and - In einem Supermarkt in der Friedensstraße in Zeitz wollte am Samstagnachmittag ein Mann mit einer Flasche Schnaps und einem Sechserpack Bier die Kasse passieren ohne zu bezahlen, so die Polizei.

Die Kassiererin, die den Mann deswegen ansprach und festzuhalten versuchte, wurde von dem Dieb geschlagen. Ein Zeuge konnte den Mann aber an der Flucht hindern.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den 36-Jährigen Zeitzer. Die Kassiererin benötigte keine medizinische Versorgung, so die Polizei.