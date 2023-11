In der Stadt Zeitz brennt in der Nacht erneut ein Papiercontainer

Die Feuerwehr musste in Zeitz erneut einen brennenden Papiercontainer löschen.

Zeitz/MZ - In der Stadt Zeitz, das seit Monaten Schauplatz einer regelrechten Mülltonnen-Brandserie ist, hat in der Nacht zu Dienstag erneut ein Papiercontainer gebrannt.

Der Behälter fing in der Gutenbergstraße Feuer und wurde zerstört, so berichtet die Polizei dazu am Dienstag. Der Schaden werde auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Kameraden der Zeitzer Feuerwehr löschten den Brand, heißt es weiter.