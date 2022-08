In der Nacht zum Sonntag wird ein Quad in Draschwitz entwendet

Die Polizei versuchte bereits in der Nacht, das gestohlene Quad in Draschwitz und Umgebung zu finden.

Draschwitz/MZ/and - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Quad in der Zeitzer Straße in Draschwitz (Elsteraue). Laut Polizei bemerkte der Geschädigte den Diebstahl gegen 2 Uhr und versuchte noch, den oder die Täter zu verfolgen. Das blieb allerdings erfolglos.

Auch eine umgehend durchgeführte Nahbereichsfahndung der Polizei führte in der Nacht nicht mehr zum Auffinden des Diebesgutes.