Der Rassegeflügelverein lädt am Wochenende zur Ausstellung nach Könderitz ein. Rund 580 Tauben, Hühner und Enten treten in den Wettstreit. Verein feiert 100-jähriges Bestehen.

Könderitz/MZ - Ein besonderes Jahr steht den Züchtern in der Elsteraue bevor: Vor 100 Jahren wurde der Geflügelzuchtverein Langendorf und Umgebung gegründet. „Das Jubiläum feiern wir erst im Oktober, denn am 18. Oktober 1924 wurde unsere Verein gegründet“, erzählt Gerhard Schob. Er ist der Vorsitzende und in diesen Tagen haben die 35 Vereinsmitglieder viel zu tun. Am Freitag und Samstag findet die Geflügelausstellung in Könderitz statt. Insgesamt werden 580 Tauben, Hühner und Enten gezeigt.