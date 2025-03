Alttröglitz/MZ. - Die Abwärtsspirale in puncto demografischer Wandel dreht sich weiter: Die Gemeinde Elsteraue verliert noch immer Einwohner. Spürbarer Zuzug ist nicht zu erkennen. So lebten mit dem Stichtag 31. Dezember 2024 exakt 7.855 Personen in der Gemeinde. Wie die Standesbeamtin Gabriele Beinroth weiter mitteilt, gab es im vergangenen Jahr nur 44 Geburten. Auf der anderen Seite stehen mehr als doppelt so viele Sterbefälle: nämlich 95.

