In Bornitz ist alles bereit für die fünfte Jahreszeit

Am 11.11. startet der Bornitzer Karnevalclub in die neue Session. Mit welchen Problemen der kleine Verein zu kämpfen hat.

Bornitz/MZ - „Born’z na ähmde!“ so lautet der Schlachtruf des Bornitzer Karnevalclub (BKC) und am Freitag, 11.11. geht es wieder los. „Es gibt zwar keine große Veranstaltung bei uns, aber als Vereinsmitglieder setzen wir uns gemütlich zusammen, grillen und feiern ein bisschen“, sagt Jens Minnaar. Er hat im Verein sprichwörtlich den Hut auf und ist seit 23. November 2001 Präsident in Bornitz. Im Verein ist er schon seit 1986 aktiv.