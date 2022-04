Impfen künftig auch im Schloss Moritzburg in Zeitz?

Linken-Politiker haben Vorschläge, wie sich die Quote im Landkreis steigern lässt. Was der Landrat umsetzen möchte und auf welches Mittel noch gewartet wird.

Wird künftig auch im Schloss Moritzburg in Zeitz gegen das Coronavirus geimpft?

Zeitz/MZ - 66,03 Prozent der Menschen im Burgenlandkreis haben nach Angaben des Landessozialministeriums bislang mindestens eine Covid-Impfung erhalten. Damit liegt der Kreis im landesweiten Vergleich im unteren Mittelfeld. Darüber, wie diese Quote gesteigert werden kann, haben sich schon viele Politiker den Kopf zerbrochen. Der Weißenfelser Linken-Stadtrat Eric Stehr absolviert gerade ein Auslandssemester in Wien und hat von dort einige Vorschläge zur Steigerung der Impfbereitschaft. Diese haben er und Jörg Freiwald, Vorsitzender der Linken-Fraktion im Kreistag, Landrat Götz Ulrich (CDU) sowie einigen Amtsleitern unterbreitet. Welche das sind und was die Kreisverwaltung umsetzen möchte, hat die MZ zusammengefasst.