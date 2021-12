Impfbus des Burgenlandkreises macht Wartungspause

Zeitz/MZ/and - Der Impfbus macht zum Jahresbeginn 2022 eine Pause. Allerdings fährt der Impfbus seine geplante Tour im Burgenlandkreis noch bis zum 30. Dezember. Erst dann macht er einen Wartungsstopp.

Voraussichtlich ab 17. Januar 2022 wird er seine Tour wieder aufnehmen, informiert die Pressestelle des Burgenlandkreises. Dazu gibt es einen vorläufigen Fahrplan bis zum 28. Januar.

Diesen und den noch gültigen Fahrplan findet man online. An diesem Montag ist der Bus noch bis 17 Uhr im Zeitzer Stadtzentrum.

Am Dienstag, 28. Dezember, ist er von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz an der Sparkasse in Tröglitz und am Mittwoch macht er zur selben Zeit auf dem Globus-Parkplatz in Theißen Station. Letzter Standort 2021 ist das Einkaufszentrum Leißling am 30. Dezember.

Fahrplan: corona.burgenland-kreis.de/de/corona.html.