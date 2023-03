Zeitz/MZ - Eine Frau ist am Mittwochmittag in einem Supermarkt in Zeitz bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ist der Frau im Discounter in der Käthe-Niederkirchner-Straße während des Einkaufs das Portemonnaie gestohlen worden, in dem sich neben Bargeld auch die EC-Karte der Bestohlenen befunden hat.